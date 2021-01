Edson Farias de regresso às opções de Filipe Rocha

Depois de ter cumprido castigo frente ao Penafiel, Edson Farias está de volta às opções do técnico Filipe Rocha. O extremo é assim um "reforço" importante para os fogaceiros na preparação do embate com o Chaves.





Antes de ser substituído por Fati no onze na última jornada, o jogador, de 29 anos, tinha sido titular em seis jornadas consecutivas. Nesse período, Edson Farias marcou um golo e fez duas assistências.Na presente temporada, o extremo, que também pode atuar como lateral, soma 18 jogos disputados.