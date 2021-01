Edson Farias deixa marca em todos os jogos do Feirense

Edson Farias é um nome incontornável no plantel do Feirense, mas com Filipe Rocha já se viu que os currículos não significam titularidade indiscutível. No caso do extremo brasileiro, foram precisas algumas jornadas para que conquistasse um lugar no onze inicial, mas a sua influência salta à vista: assistiu Fabrício diante do Vizela, marcou um golaço diante do Leixões e fez o passe para Marcus inaugurar o marcador no terreno no Varzim.





No corredor direito ou no esquerdo, Edson Farias tem justificado a aposta do treinador em detrimento de Fati, unidade que iniciou o campeonato no onze. Após três vitórias consecutivas, os fogaceiros perderam diante do Vizela e, no próximo domingo, deslocam-se a casa da rival UD Oliveirense.