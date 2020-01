Edson Farias tenta replicar registo pessoal

Filipe Rocha decidiu subir Edson Farias no terreno e em boa hora o fez. O lateral-direito tem sido utilizado a extremo-direito e marcou frente a Casa Pia e Estoril, em ambos os jogos o golo inaugural.





Agora, no plano pessoal, este sábado, diante do FC Porto B, Edson busca igualar um registo de 2014/15, a sua primeira época em Portugal, quando ao serviço do P. Ferreira marcou em três jogos seguidos, na altura frente a Marítimo (1ª Liga, vitória por 2-1), At. Reguengos (Taça de Portugal, vitória por 4-0) e Boavista (1ª Liga, vitória por 2-1).Edson Farias não marcava há 23 meses, designadamente desde o dia 29 de janeiro de 2018, contra, curiosamente, o… P. Ferreira, na Mata Real. Depois de muito tempo a jogar na defesa, onde chegou até a jogar pela lateral esquerda, Edson voltou a alinhar a extremo e, note-se, na Amoreira, após a saída de campo de João Victor, o camisola 12 acabou mesmo a partida a ponta-de-lança…