Efeito Rui Ferreira para prolongar em Vizela

Rui Ferreira soma duas vitórias consecutivas no comando técnico do Feirense, a última das quais por expressivos 4-1 no Estádio do Mar. O novo treinador só não tem um pecúlio mais imaculado porque o triunfo no jogo de estreia, diante do Cova da Piedade, fugiu nos descontos e na sequência de um penálti. A verdade é que as exibições e os resultados recentes devolveram a confiança e o moral ao seu grupo de trabalho e o efeito da chicotada psicológica será para prolongar, hoje, no terreno do Vizela.





Os fogaceiros sabem que uma vitória significa uma colagem à 2.ª posição e é com essa intenção que vão ao Minho. De pé quente nas últimas jornadas, Platiny deve voltar a comandar um ataque onde Feliz, Marcus e Fábio Espinho surgem como outras ameaças à baliza contrária.Fundamental para o sucesso será também a concentração e consistência defensiva. Em quatro jogos, Rui Ferreira apenas saiu de um deles com a baliza a zero e esse terá sido outro foco de trabalho durante a semana.O Feirense deverá voltar a apresentar-se em 4x2x3x1 com Diogo Viana e David Luís como baixas devido a lesão.