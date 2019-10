Elves Baldé de volta aos treinos

Elves Baldé foi a grande novidade do treino desta manhã do Feirense. O extremo foi reintegrado sem quaisquer condicionalismos e reforça assim as opções para a receção de domingo ao Nacional.





O avançado foi titular em casa do Berço para a Taça de Portugal e lesionou-se num teste diante do Rio Ave na última paragem competitiva. Falhou os duelos com Tondela e Mafra e está agora de volta para aumentar o leque de opções ofensivas ao dispor de Filipe Martins.