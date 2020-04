Elves Baldé: do choro de Umaro Baldé à alcunha de David Tavares

'Na Primeira Pessoa'. Elves Baldé aceitou o desafio do Feirense e abriu o livro sobre os episódios da sua carreira. Na memória do jogador emprestado pelo Sporting continua bem viva uma aventura aérea passada há cinco anos: "Nos sub-15 do Sporting, à chegada à Madeira, houve um pouco de turbulência e o Umaro Baldé, que é o meu melhor amigo e estava sentado ao meu lado, ficou com muito medo e começou a chorar. Para disfarçar, disse que lhe doíam os ouvidos e para ligar à mãe dele. Ainda hoje brincamos com essa situação."





Elves cruzou-se com as maiores promessas da sua geração, quer no Sporting, quer nas seleções jovens da Guiné-Bissau. Agora a despontar no Benfica, David Tavares também entra no registo das histórias mais engraçadas do extremo que atua no Feirense: "O David meteu a ele próprio a alcunha de 'carregador de piano' porque dizia que não tinha tanta qualidade como os colegas, mas que tinha de ser ele a correr atrás dos adversários, a recuperar a bola e depois passava aos jogadores da frente para eles resolverem."Sendo o balneário algo sagrado para os jogadores, Elves mantém o suspense sobre o episódio mais fascinante que viveu até agora e, curiosamente, até foi esta temporada: "Ao fim de tantos anos de futebol, foi mesmo aqui no Feirense que vi a brincadeira com mais piada, mas esse é um segredo nosso. Só posso dizer que lhe chamamos 'suruba', mas não interpretem mal a palavra. Não é nada daquilo que estão a pensar..."Para o fim, ficaram as perguntas de respostas mais curtas:"Outra profissão: Jogador de futsal. Não sei estar sem bola.Hobbies: jogar playstation, estar com a família e conviver com amigos.Filmes/séries : Ação e comédia. Velocidade Furiosa e todos os filmes do Kevin Hart!!! Também gosto dePrison Break e Power.Tipo de música : kizomba, afro house e músicas da GuinéComida : Caldo de mancara e bacalhau com natas"