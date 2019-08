Elves Baldé e Bruno Ramires já treinam no Feirense

Bruno Ramires e Elves Baldé, os mais recentes reforços do Feirense, já se treinam às ordens do técnico Filipe Martins. O médio brasileiro e o extremo português são as duas últimas contratações da equipa de Santa Maria da Feira e cumprem o natural período de adaptação ao novo clube e aos novos companheiros.





A dupla quererá entrar o mais rápido possível nas opções do treinador, não se sabendo se Filipe Martins contará já com algum deles para o embate de sábado de manhã no terreno do Leixões.