Elves Baldé é dúvida para o Tondela

Elves Baldé está em dúvida para o confronto da Taça de Portugal, em casa, sábado, com o Tondela. O extremo saiu com queixas na coxa esquerda do jogo-treino de anteontem com o Rio Ave (1-1) e será hoje reavaliado pelo departamento médico no dia do regresso aos trabalhos.





O atacante tinha sido titular na última eliminatória, frente ao Berço, e batalhava para se manter entre as escolhas iniciais de Filipe Martins, concorrendo com Feliz e Fati por um lugar nas faixas do sector ofensivo, isto é, se tivermos em conta que Boupendza, ao serviço da Seleção do Gabão, chega poucos dias antes do desafio com os beirões.