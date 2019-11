Elves Baldé espreita titularidade

Elves Baldé deve ter uma oportunidade de voltar ao onze inicial do Feirense, esta tarde, na partida da Taça de Portugal, no Estádio do Fontelo, diante do Ac. Viseu, aproveitando uma fase de menor fulgor de Fati.





O primeiro rendeu o segundo em Penafiel e o que é facto é que se mostrou em bom nível, pelo que Filipe Rocha deve lançar Elves na equipa titular. O extremo, emprestado pelo Sporting, conta sete jogos pelos fogaceiros esta época, mais um pela equipa sub-23.Depois do nulo na estreia do novo treinador, os de Santa Maria da Feira querem agora melhorar a eficácia.