Elves Baldé falha receção ao Tondela

O Feirense estará privado de Elves Baldé na receção ao Tondela, da Taça de Portugal, no sábado (17 horas). O jovem extremo contraiu uma pequena lesão muscular no teste realizado, no último sábado, diante do Rio Ave.





Filipe Martins procurará, agora, uma alternativa entre Feliz, Fati, Boupendza e, se precisar, até Edson Farias pode desempenhar a função de extremo.