Elves Baldé necessita de reavaliação

Elves Baldé mereceu de novo a titularidade no ataque do Feirense, na vitória no terreno do Sp. Covilhã (2-1), mas, infelizmente para o extremo, queixas na coxa esquerda fizeram-no sair perto do intervalo, sendo o mesmo rendido por Fati.





O avançado emprestado pelo Sporting vai ser agora reavaliado no regresso aos trabalhos da próxima segunda-feira, aferindo-se aí se o camisola 89 poderá ser opção para Filipe Rocha na partida da próxima jornada, em casa, perante o Benfica B.