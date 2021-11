Equilíbrio tem sido a imagem de marca do Feirense

Atualmente no 2º lugar da Liga Sabseg, o Feirense prepara a deslocação ao Estádio do Dragão, no sábado, para defrontar o FC Porto na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, com a motivação em alta e os registos dos fogaceiros esta temporada transmitem essa mesma confiança.À 11ª jornada, a formação orientada por Rui Ferreira tem a segunda melhor defesa da prova, com apenas 9 golos concedidos, tendo conseguido manter a sua baliza a zero em 45% dos jogos. Por sua vez, o ataque também tem estado de pontaria afinada. No total da época, a formação apenas ficou em branco em dois dos 14 jogos realizados. Com 25 golos apontados, o clube tem uma média de 1,8 golos por jogo.O Feirense espera agora preservar estes bons indicadores para causar problemas à formação de Sérgio Conceição.