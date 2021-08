Equipamentos do Feirense apresentados

A poucos dias de se estrear na Liga Portugal 2, o Feirense apresentou esta quinta-feira os equipamentos para a nova temporada, com o azul a manter-se como a cor predominante da camisola principal, acompanhada pelo tradicional calção branco.





Com um aspeto retro, o equipamento principal dos fogaceiros foi descrito nas redes sociais como "uma camisola com tradição a pedir a 'velha' mística. O nosso ADN". O capitão Fábio Espinho foi o responsável pela primeira apresentação do dia.Já os equipamentos alternativos têm como objetivo combinar o modernismo com a irrevência e ambição de um novo plantel. Tiago Dias e Vargas foram os escolhidos para apresentar estes dois equipamentos: um com losangos e degradé de azul escuro até ao branco e outro completamente preto com pequenos quadrados.No plano desportivo, o Feirense arranca o campeonato no sábado, com uma receção ao Sp. Covilhã.