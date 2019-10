Esperança no aconchego caseiro

Numa série de cinco jogos sem derrotas em todas as competições, o Feirense olha com otimismo especial para os próximos jogos, pois terá quatro batalhas no Estádio Marcolino Castro pela frente.





Para além da receção ao Tondela, a equipa de Filipe Martins defronta Mafra, Nacional e Varzim em Santa Maria da Feira, isto porque o desafio em Penafiel, da 8ª jornada, foi adiado.Se na prova rainha há a oportunidade de tombar um conjunto primodivisionário, no campeonato, os fogaceiros podem tirar dividendos do fator casa e escalar na tabela classificativa. O Feirense está nesta altura no 6º lugar, a seis pontos dos lugares de subida.