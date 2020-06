Espinha dorsal do Feirense mantém-se para a próxima temporada

Consumadas as saídas em fim de contrato de João Amorim, Bruno Ramires e Ricardo, sendo ainda de referir a indefinição em redor da continuidade de Christian, conforme o próprio referiu, a SAD do Feirense tem uma espinha dorsal da equipa com contrato.





Caio Secco, Edson Farias, Guilherme Ramos, Ícaro, Ruca, Fábio Espinho, Fati e Feliz é quase um onze incial que se manterá para a temporada 2020/21, campanha que os fogaceiros pretendem que seja de subida à 1.ª Liga, objetivo pelo qual lutavam à data da suspensão da prova.Dos oito elementos referidos, apenas Fati não foi titular na última partida disputada, a 7 de março, numa vitória em casa do Mafra (1-0) e só Fábio Espinho não fez os 90 minutos. É efetivamente um núcleo duro.