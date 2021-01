Está confinado? Treine com o Billas!

Tal como aconteceu em março, a SAD do Feirense não se esqueceu dos sócios e adeptos que estão em confinamento e acaba de publicar um vídeo nas redes sociais com exercícios físicos que todos podem, e devem, fazer em casa. O Billas pediu ajuda a um 'PT' do 'Feirense Premium' (parceiro do clube que se encontra fechado face às medidas governamentais de combate à pandemia) e o treino está disponível em vídeo.