Estádio do Feirense interditado por dois jogos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Feirense com dois jogos de interdição do Estádio Marcolino Castro e uma multa de 3570 euros. Record apurou que a decisão é passível de recurso e que a interdição do estádio fica, imediatamente, suspensa.





Em causa está um processo disciplinar na sequência de uma reportagem do jornal Público sobre uma alegada ligação do presidente da SAD dos fogaceiros, Kunle Soname, a uma casa de apostas desportivas. O dirigente nigeriano, por sua vez, foi multado em 268 euros.