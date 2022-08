Estádio do Feirense mantém distinção 'Gold' por parte da Liga Portugal

Os momentos que antecederam o jogo entre o Feirense e o Estrela da Amadora ficaram marcados pela confirmação da revalidação da categoria 'Gold' por parte do Estádio Marcolino Castro no que à certificação das infraestruturas dos clubes profissionais diz respeito.O descerramento da placa de certificação contou com a presença do diretor desportivo dos fogaceiros, Ricardo Vasconcelos, e do delegado da Liga Portugal destacado para a partida, Faustino Santos. Para esta distinção contribuíram os melhoramentos feitos recentemente ao nível da relva artificial junto aos bancos de suplentes e túnel e o sistema de som renovado.No plano desportivo, o conjunto de Santa Maria da Feira empatou na jornada inaugural da Liga Sabseg, com um golo de Jardel já nos instantes finais da partida com o E. Amadora.