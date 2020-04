Estreia de Etebo recordada em fotos e vídeos

Chegou como um verdadeiro desconhecido, saiu como uma estrela. Peter Etebo esteve apenas dois anos ao serviço do Feirense, mas o seu talento futebolístico, e as qualidades humanas, fizeram dele um dos jogadores mais adorado pelos adeptos. A sua estreia pelo emblema de Santa Maria da Feira foi há, precisamente, quatro anos e a SAD fez questão de recordar esse dia, assim como os momentos mais marcantes do nigeriano, em duas publicações bastante criativas: um vídeo no Facebook e uma galeria fotográfica no Instagram onde surgem vários vídeos entre as fotos.





A história de Etebo no Feirense começou no início do ano de 2016. A equipa sonhava com o regresso à Liga e a SAD, depois de reajustes certeiros no mercado de janeiro, ainda foi buscar este, até então, desconhecido africano. Após alguns problemas burocráticos, Etebo estreou-se diante da UD Oliveirense e os fogaceiros ganharam, assim como nos dois jogos seguintes em que Etebo participou. Foram 9 preciosos pontos. Faltava um... Em Chaves, com o africano em campo, foi consumada a festa da subida.Em 2016/17, o Feirense viria a ser a grande sensação da 1ª Liga ao alcançar um histórico 8º lugar e a primeira permanência da história do clube em 100 anos. Etebo foi uma das figuras da equipa então orientada por Nuno Manta Santos. O virtuoso futebolista saiu do anonimato com as exibições no nosso campeonato, mas também com um póquer nos Jogos Olímpicos e com boas prestações no Mundial da Rússia. Em janeiro de 2018 deu o 'salto' para a La Liga, tendo sido emprestado ao Las Palmas. Poucos meses depois, seria vendido ao Stoke City por um valor recorde: 7 milhões de euros. A título de curiosidade, o africano voltou ao campeonato espanhol, na última reabertura de mercado, para representar o Getafe.