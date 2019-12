Estreia de Filipe Rocha em casa marcada pelas muitas baixas

Num surto de ausências de última hora, o Feirense partiu para o jogo com o Benfica B (que acabaria empatado a uma bola) desfalcado com oito baixas, naquela que foi a estreia de Filipe Rocha no Estádio Marcolino Castro após três partidas fora.





Fábio Espinho, habitual titular, começou no banco de suplentes, por apresentar sintomas gripais. Pouco depois do Benfica B ter empatado o jogo, o técnico santamariano viu-se ‘obrigado’ a lançá-lo para dentro das quatro linhas, ainda que algo debilitado. A gripe também atacou Boupendza, sendo que o gabonês saiu, desse modo, dos 18 convocados. Já Guilherme Ramos e Fati demonstraram queixas físicas que os deixaram, igualmente, ausentes da convocatória.A este cenário, ainda se juntam as quatro baixas que vinham de trás: casos de Bruno Brigido, Tiago Mesquita, Ruca e Elves Baldé.Por tudo isto, se conclui que foi com opções muito limitadas, sobretudo do ponto de vista ofensivo, que Filipe Rocha teve de orientar a sua equipa frente aos encarnados. Fez duas substituições e a razão para não as ter esgotado terá passado um pouco por essa escassez.