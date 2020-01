Expectativa por Ricardo e Cris

O Feirense já deu o pontapé de saída na preparação para a deslocação ao Vilafranquense e, por agora, Filipe Rocha tem a esperança de poder contar com Ricardo e Cris para a partida do próximo domingo.





O primeiro saiu lesionado na zona lombar do jogo em casa do Estoril, do último dia 4, e desde então tem estado entregue aos cuidados do departamento médico. Já o capitão contraiu um problema muscular na receção ao FC Porto B, na jornada anterior a esta última.São duas opções que, estando disponíveis, tornarão mais forte o conjunto fogaceiro que tem vindo, aos poucos, a subir na tabela classificativa.