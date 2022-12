Fábio Espinho atinge centenário pelo Feirense

No clube desde 2019/20, altura em que deixou o Boavista, Fábio Espinho cumpriu, na vitória desta sexta-feira frente ao Leixões, por 2-1, o jogo 100 com a camisola do Feirense.De longe o elemento do atual plantel fogaceiro com mais partidas disputadas de castelo ao peito - o segundo é o guardião Bruno Brígido, com 72 encontros -, o médio criativo, já com 37 anos, soma 11 golos apontados, tendo assinado ainda 14 assistências.Entretanto, o Feirense tornou-se também o clube pelo qual o experiente jogador, formado no FC Porto, realizou mais partidas enquanto sénior, superando os 95 jogos em que participou ao serviço do Boavista e dos búlgaros do Ludogorets.