Fábio Espinho e Feliz castigados

Fábio Espinho e Feliz são duas baixas de peso no Feirense para a receção, deste sábado, à UD Oliveirense. O médio-ofensivo foi expulso diante do Vizela, enquanto o extremo, que muitas vezes tem atuado na posição '10', completou uma série de cinco cartões amarelos.





Mais uma vez, Rui Ferreira terá de mexer na equipa e o treinador procurará acertar em cheio como aconteceu, no fim-de-semana passado, quando chamou Latyr para o lugar do lesionado Washington. Em teoria, jogadores como Mica e Edson Farias surgem na linha da frente para entrar no onze, eles que até foram os primeiros suplentes lançados em Vizela.Já antes das baixas de Fábio Espinho, Feliz e Washington, o treinador dos fogaceiros viu-se privado de Diogo Viana e de Ícaro, o primeiro devido a lesão muscular, o segundo depois de um choque violento de cabeças no decorrer do jogo com o Benfica B.