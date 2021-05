Fábio Espinho e Feliz voltam às opções de Rui Ferreira

Fábio Espinho e Feliz estão de volta às opções de Rui Ferreira para o jogo com o FC Porto B, marcado para o próximo domingo, depois de terem cumprido castigo diante da UD Oliveirense. Mica e Fabrício foram as novidades no onze na vitória folgada por 4-1 e, curiosamente, ambos estiveram em plano de destaque, com uma assistência cada.





Agora, com o regresso dos dois criativos, aumentam as dúvidas sobre a equipa que entrará em campo para a penúltima jornada do campeonato, até porque Fábio Espinho e Feliz foram dois elementos importantes no regresso aos bons resultados da equipa de Santa Maria da Feira após a chicotada psicológica.Boas dores de cabeça para Rui Ferreira, que tem conseguido potenciar as capacidades dos seus atletas em prol do coletivo. No onze ou no banco, o Feirense terá muitos e bons argumentos para dar sequência à boa fase e manter bem viva a esperança de regressar à 1.ª Liga.