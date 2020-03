Fábio Espinho é o mestre na arte de assistir

Felizes os avançados que têm alguém como Fábio Espinho a jogar nas suas costas. O médio-ofensivo do Feirense é o jogador com mais assistências do plantel: 5. Feliz, com 4, e Tiago Mesquita, Edson Farias e Fati, com duas, fecham o pódio no que se refere a este capítulo do último e decisivo passe.





Com o número 9 no dorsal, mas a jogar a 10 no conjunto orientado por Filipe Rocha, Fábio Espinho, recorde-se, chegou a Santa Maria da Feira perto do final do mercado de verão e foi causa de alegria e entusiasmo para os adeptos do centenário emblema fogaceiro, uma vez que se tratava da chegada do ex-capitão do primodivisionário Boavista.Intocável, primeiro, para Filipe Martins, e agora para Filipe Rocha, o experiente criativo tem ainda três golos marcados a adicionar à mão-cheia de assistências.