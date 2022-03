Fábio Espinho e Petkov não geram alarme

Apesar de terem saído com queixas do embate com o Casa Pia, Fábio Espinho e Petkov devem recuperar a tempo do próximo jogo do Feirense.Para além de as situações dos dois jogadores não originarem grandes preocupações, o facto de não haver jogos do campeonato neste fim-de-semana joga a favor da dupla e do Feirense. Assim, Fábio Espinho e Petkov têm mais tempo para recuperar.Na presente temporada, o médio soma sete golos em 25 jogos; por seu lado, o avançado apontou 11 golos em 22 partidas até agora.