Fábio Espinho e Ricardo Benjamin tiram curso de treinador

Perante a suspensão das competições devido à pandemia da covid-19, os atletas têm aproveitado este período para explorar áreas para as quais normalmente não têm tempo. Nesse sentido, Fábio Espinho e Ricardo Benjamin estão a tirar o curso de treinador.





Seguindo as recomendações a nível de isolamento social, os atletas do Feirense frequentam as aulas através do computador e começam assim a preparar o futuro, isto apesar de estarem em fases muito distintas da carreira. Enquanto Ricardo Benjamin tem apenas 20 anos, Fábio Espinho conta atualmente 34 anos de idade, estando, de forma natural, mais perto do fim da carreira.O médio, de resto, tem também aproveitado esta fase para recordar alguns jogos que disputou ao serviço do Ludogorets na Liga dos Campeões. As publicações tiveram comentários de jogadores como Sérgio Oliveira e Ricardo Horta.