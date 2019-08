Fábio Espinho já treinou às ordens de Filipe Martins

Um dia depois de ter sido oficializado como reforço do Feirense, Fábio Espinho já se treinou às ordens de Filipe Martins no Feirense. O experiente médio já conheceu os cantos à nova casa, integrando os trabalhos da manhã desta sexta-feira, a um dia da deslocação ao terreno do Leixões.





Fábio Espinho é um dos reforços mais sonantes do plantel fogaceiro para o ataque à subida e irá lutar com João Tavares e Vítor Silva pela titularidade no lugar de médio-ofensivo.