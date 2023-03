Fábio Espinho reage ao diferendo entre a SAD do Feirense e o clube: «Basta!»

Na sequência da troca de comunicados entre a SAD do Feirense e a direção do clube, Fábio Espinho, capitão de equipa, recorreu às redes sociais para pedir respeito entre as duas parte e garantindo que não existe má relação entre o grupo de trabalho e a administração."BASTA! Nós, o grupo de trabalho, equipa técnica e jogadores, apelamos à tranquilidade e ao respeito. Existe boa relação entre a administração e o grupo de trabalho. Todos queremos ganhar. Só podemos e queremos apelar ao apoio dos sócios e adeptos no próximo jogo para festejarmos mais um aniversário do clube, no sábado às 14h no Marcolino, com uma vitória", escreveu o experiente médio.Apesar do diferendo, que subiu de tom no sábado, o Feirense venceu o seu compromisso, levando a melhor no dérbi com a UD Oliveirense.