Fábio Espinho voltou ao onze do Feirense e foi decisivo

Titular pela primeira vez em mais de um mês (a última vez que tinha figurado nas opções iniciais do Feirense tinha sido no dia 9 de março), Fábio Espinho foi decisivo no triunfo sobre o Varzim.





O médio, de 35 anos, foi o autor da assistência para o golo de Platiny, isto após já ter feito uma boa combinação com Marcus numa fase mais inicial da jogada. Desta forma, Fábio Espinho mostrou que a sua experiência pode ser uma mais valia importante para os fogaceiros na reta final do campeonato. A equipa ainda acalenta a esperança da subida e prepara agora o embate com o Leixões, agendado para sábado.Na presente temporada, Fábio Espinho soma um golo em 28 encontros disputados.