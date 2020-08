Fabrício ataca a 3.ª subida da carreira pelo Feirense

Primeiro no Famalicão, depois no Farense. Fabrício tem sido garantia de subida de divisão desde que regressou ao futebol português. O goleador festejou nas duas últimas temporadas e, agora, rumou a Santa Maria da Feira para tentar a mesma proeza na equipa de Filipe Rocha.





Aos 35 anos, Fabrício é também sinónimo de golos: são já 83 remates certeiros distribuídos pelas sete temporadas que alinhou no nosso país. Na melhor época chegou aos 23, pelo Benfica de Castelo Branco, e em duas ocasiões celebrou 16 vezes, ao serviço de Sp. Covilhã e Famalicão. Pelo meio, ainda deu um 'saltinho' ao campeonato cipriota e marcou 20 golos com a camisola do Alki Oroklini.Este goleador, que chegou ao nosso país com apenas 22 anos para vestir as cores do Câmara de Lobos que militava na antiga 3.ª Divisão, alia o trabalho na área à capacidade de finalizar. Fabrício gosta de jogar de costas para a baliza e servir de apoio aos outros companheiros de ataque, mas é com os olhos na baliza que, com os pés ou de cabeça, mais mossa pode fazer. Filipe Rocha sabe o que ele vale e tentará tirar o maior rendimento possível, sabendo-se a diferença que um homem-golo pode fazer na luta pela subida.Curiosamente, na temporada passada, o Feirense também se reforçou com um brasileiro que trazia no currículo duas subidas consecutivas: Christian fez a festa no P. Ferreira e no Nacional. Em Santa Maria da Feira, foi titular indiscutível e só a paragem inesperada da 2ª Liga, com o Feirense a apenas seis pontos de um lugar de subida, lhe travou o sonho: a 3.ª promoção consecutiva.