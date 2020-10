Fabrício e Feliz são dupla imparável

Fabrício e Feliz têm sido uma dupla temível e são duas setas apontadas à baliza contrária, esta manhã, na receção ao Sp. Covilhã. O extremo tem dois golos (ambos ante o Vilafranquense) e três assistências (cada uma nos primeiros três jogos) e o ponta-de-lança dois tentos, um deles deu a vitória em Coimbra (o outro foi ao Vilafranquense), a primeira de sempre do Feirense no reduto da Académica, na última jornada.





Os parceiros de ataque voltam a juntar-se depois de uma época de sucesso em Famalicão, há duas temporadas, que culminou na subida de divisão dos minhotos. Na campanha de 2018/19, Fabrício fez oito golos, o que, a avaliar pelo andar da carruagem, deve ser registo superado esta época. Já o canhoto foi o rei das assistências na referida temporada, com um total de treze passes para golos.Saído na primeira parte do jogo com a Briosa devido a lesão, Ícaro foi rendido por Pedro Monteiro. O ex-Leixões, que até esteve perto de marcar na última jornada, pode mesmo ser titular diante do Sp. Covilhã, dado que, pelo que se sabe, o brasileiro é dúvida até à hora em que se saberá oficialmente o(s) onze inicial(is).