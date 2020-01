Fati e Abel Camará estão de volta

A preparar a receção de sábado ao FC Porto B, o técnico Filipe Rocha recebeu esta quinta-feira duas novidades no treino. Fati e Abel Camará voltaram a trabalhar sem condicionalismos.





O extremo, que é um dos melhores marcadores dos fogaceiros, estava há três semanas sem jogar, pelo que há dúvidas sobre se terá condição física suficiente para ser convocado para o embate com os dragões.Já Abel Camará não jogou no Estoril devido a uma mialgia contraída em vésperas do desafio com os canarinhos e pode ser chamado pelo treinador do Feirense para o embate da manhã de sábado.