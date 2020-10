Fati é o jogador mais rematador da Segunda Liga

O Feirense é um dos melhores ataques da 2.ª Liga, com 13 golos marcados, e não deixa de ser natural o facto de ter no seu plantel o o jogador mais rematador do campeonato: Ença Fati. O extremo guineense é o jogador que mais vezes disparou à baliza até ao momento, com 19 em sete jornadas disputadas.





Em 19 tentativas, o internacional da Guiné-Bissau leva já dois golos, que ajudaram os fogaceiros a vencer esta época. Já na temporada passada conseguiu marcar por cinco vezes, depois de há dois anos ter alcançado os 12 remates certeiros ao serviço da Oliveirense.Fati jogou até agora seis das setes jornadas disputadas e lidera uma lista onde estão presentes jogadores que até contam com mais minutos disputados: Francisco Conceição (FC Porto), Enoh (Covilhã) e Thalis (Oliveirense) seguem na 2.ª posição dos mais rematadores da 2.ª Liga, com 18 disparos.