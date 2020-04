Fati está próximo de ser convocado pela Guiné-Bissau

Ficou no 5º posto do top de goleadores da 2ª Liga na época passada, quando defendia as cores da UD Oliveirense, e é agora o melhor marcador do Feirense. As evidências qualitativas do guineense Fati não passam, por isso, despercebidas à seleção da Guiné-Bissau e, por conseguinte, ao selecionador Baciro Candé, que pode estar perto de o convocar pela primeira vez.





O técnico acompanha o extremo desde quando alinhava no Moreirense e, em 2017, Fati era um dos potenciais convocáveis da seleção da Guiné-Bissau para a CAN, que nesse ano foi disputada no Gabão, mas uma lesão impediu esse cenário. Não fosse a paragem que o coronavírus impôs em quase todo o futebol mundial e o jogador, de 26 anos, teria provavelmente sido chamado para o duplo compromisso diante do Senegal.Nascido na Guiné-Bissau, filho de pai português e mãe guineense, Fati veio para Portugal com apenas 2 anos e já resolveu a questão burocrática que se prendia com a necessidade de ter passaporte guineense, estando, por isso, preparado para se estrear pelos ‘Djurtus’ e, assim, ajudar o seu país natal no apuramento para a CAN'2021 e para o Mundial'2022.Em Santa Maria da Feira, vive a 5ª etapa da carreira em solo português depois de Real, Moreirense, Leixões e UD Oliveirense. Para além dos seus dotes futebolísticos, o extremo já viu a sua personalidade salientada por alguns colegas no Feirense, indicando-o como um dos principais animadores do grupo.Na sua família, Fati tem também parentescos futebolísticos, por assim dizer. O jogador do Feirense é primo direito de Ansu Fati, pois o extremo, de 17 anos, do Barcelona é filho de um irmão do pai do primeiro. Aliás, os dois mostraram como se contactam regularmente num recente ‘Takeover’ nas redes sociais fogaceiras. Ença é também primo de Rui Dabó, guarda-redes internacional pela Guiné-Bissau.Ença Fati é mais uma prova de como o futebolista guineense se tem afirmado no futebol europeu, contributo relevante para, por exemplo, a primeira qualificação da Guiné-Bissau para uma fase final da CAN, em 2017. Ansu Fati (Barcelona), Pelé (Nothingham Forest), Nadjack (Rio Ave), Jaquité (Tondela), Mamadu Candé (Santa Clara), Mendy (V.Setúbal), João Mário (Ac.Viseu), Piqueti (joga no Ismaily, do Egipto, ex-Sp.Braga, Gil Vicente, Marítimo e Académica), Tomás Dabó (joga nos eslovacos do Sered, ex-RSp.Braga, Arouca e Farense), Marcelo Djaló (formado no Real Madrid, foi contratado em 2014 pela Juventus, passou pelo Fulham e joga agora no Lugo, de Espanha), Mama Baldé (Dijon, ex-Sporting), Jorginho (formado no Manchester City, ex-Arouca e Chaves, joga agora nos búlgaros do Ludogorets) ou Moreto Cassamá (formado no FC Porto, joga no Stade Reims) são claros exemplos dessa evolução.