Fati falha viagem a Faro

Fati contraiu uma lesão na véspera da partida com o Benfica B e agora já se conhece o respetivo diagnóstico, que o vai deixar de fora do duelo, do próximo domingo, em Faro: o extremo tem uma entorse no joelho esquerdo.





Filipe Rocha está, assim, forçado a abrir mão de um dos melhores marcadores dos fogaceiros. O guineense, de 26 anos, marcou quatro golos em 15 jogos com o emblema do castelo da Feira ao peito.