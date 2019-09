Fazer em Coimbra o que ainda não foi feito

Embalados por um empate moralizador em casa do Leixões e uma vitória diante do Chaves, o Feirense volta a defrontar um candidato à subida de divisão quando defrontar, amanhã, a Académica, no Estádio Cidade de Coimbra.





Os fogaceiros nunca venceram em casa dos estudantes e o melhor que conseguiram foi um empate, em 1991/92. O resto dos nove confrontos em Coimbra resultaram em derrotas, sendo que as últimas cinco deslocações foram todas desaires.Noutro prisma de leitura, registe-se ainda a busca pela primeira vitória fora de portas esta época depois da equipa de Filipe Martins ter perdido na Cova da Piedade e empatado em Matosinhos.