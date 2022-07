Feirense abre as portas ao público para o jogo-treino com o Felgueiras

, ´ ...

´ , vais poder ver #ANossaEquipa em ação



As portas abrem às 10h00. pic.twitter.com/mvRfveDoaK — CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) July 28, 2022

O Feirense anunciou, esta quinta-feira, que vai abrir as portas do Estádio Marcolino Castro aos adeptos para o jogo de preparação com o Felgueiras, da Liga 3. O encontro está marcado para sábado, pelas 10h30.Esta será a primeira oportunidade para os adeptos fogaceiros verem a equipa em ação nesta pré-época, uma vez que todos os jogos já disputados pela formação às ordens de Rui Ferreira foram à porta fechada.As portas do estádio vão abrir às 10 horas, ou seja, 30 minutos antes do arranque da partida.