Feirense agradece a clubes por terem disponibilizado instalações durante três meses

A SAD do Feirense fez um agradecimento público às direções de oito clubes, que disponibilizaram as instalações durante três meses."A vossa amizade e compreensão foi decisiva neste momento tão difícil. O agradecimento estende-se aos vossos colaboradores que nos apoiaram no dia-a-dia e, dentro do possível, fizeram os nossos jogadores sentirem-se em casa. O futebol é bem mais do que um jogo dentro das quatro linhas. O respeito e o fair-play devem fazer sempre parte do jogo", pode ler-se em publicação nas redes sociais.Recorde-se que o Feirense ficou três meses impedido de utilizar o seu complexo desportivo e o Estádio Marcolino de Castro, sendo obrigado a utilizar os espaços cedidos pelas instituições visadas.