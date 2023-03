Feirense anuncia casa de apostas como patrocinado principal

A ESC Online, casa de apostas que opera em Portugal, é o novo patrocinador principal do Feirense. O acordo inicia-se já nesta temporada e prolonga-se por mais três épocas.Desta forma, o nome 'ESC Online' estará presente na frente da camisola do conjunto fogaceiro, bem como no Estádio Marcolino Castro e nos meios de comunicação digital da equipa de Santa Maria da Feira. "Através desta parceria, vamos conquistar importantes vitórias, dentro e fora de campo, enquanto ajudamos um importante player do mercado de apostas desportivas a crescer ainda mais. Esta aliança, representa uma oportunidade fantástica para a nossa equipa e estamos ansiosos por começar a trabalhar juntos", podia ler-se no comunicado feito pela SAD do Feirense.