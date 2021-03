Feirense anuncia saída de Filipe Rocha

Depois de ter somado apenas um ponto nas últimas quatro jornadas, Filipe Rocha já não é treinador do Feirense. A decisão foi anunciada pela SAD dos fogaceiros esta segunda-feira.





O conjunto de Santa Maria da Feira ocupa o 2° lugar da tabela classificativa neste momento, com 47 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Vizela caso os minhotos vençam a partida desta segunda-feira com o Leixões. Filipe Rocha deixa assim o clube ao qual chegou em novembro de 2019. Em 44 jogos pelo Feirense, o técnico conquistou 24 triunfos.O Feirense deve revelar o nome do novo técnico nas próximas horas.