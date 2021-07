Feirense apresenta cinco reforços de uma assentada

Depois de um início de época bastante calmo, o Feirense apresentou, esta sexta-feira, cinco reforços de uma vez. Nesse sentido, Arthur, Sidney, Tiago Dias, João Paulo e Jardel já trabalham às ordens de Rui Ferreira.





Chegado a Portugal na temporada passada para representar a UD Oliveirense, Arthur tem assim a oportunidade de continuar na 2ª Liga. Em 2020/21, o guarda-redes, de 21 anos, alinhou em 21 encontros. Subindo no terreno, Sidney, defesa-central que pode atuar como médio-defensivo, chega do Felgueiras. O jogador, de 24 anos, apontou seis golos na época passada, isto depois de ter chegado a Portugal em 2018.De resto, o Campeonato de Portugal acabou mesmo por ser um verdadeiro 'viveiro' para os fogaceiros. Tiago Dias, extremo de 23 anos que já passou pelo Milan, atuava no Olhanense e João Paulo e Jardel, extremo e avançado, respetivamente, de 23 anos, representavam o Leça.Os próximos dias devem trazer mais novidades em termos de reforços para o Feirense.