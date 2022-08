Feirense apresenta equipamento alternativo

O Feirense revelou esta terça-feira o seu equipamento alternativo para a temporada 2022/23, que já se encontra disponível para compra na loja digital do clube.Para o seu segundo equipamento, os fogaceiros optaram por um tom mais claro, com a camisola a apresentar riscas horizontais. À exceção da superior, no habitual azul do clube, as restantes são em cinzenta e em degradê.Além disso, fruto da parceria com a marca Kelme, vai também disponibilizar para venda aos adeptos os equipamentos e materiais de treino e de estágio.