Feirense apresentou "reclamação administrativa na direção da Liga"

O Feirense "promete defender os seus interesses até às últimas consequências". Assim termina um longo comunicado distribuído em 12 pontos diferentes e publicado há poucos minutos pela SAD do Feirense. Na missiva, para além de todas as razões e argumentos apontados para a discordância com a decisão da Liga de terminar a 2ª Liga, os fogaceiros referem ter apresentado uma "reclamação administrativa na própria direção da Liga".