Feirense assegura mais dois reforços

O Feirense oficializou esta terça-feira a contratação de Cláudio Silva e André Rodrigues – como Record já tinha avançado -, mais dois reforços para o plantel comandado por Rui Ferreira.





Cláudio Silva é um defesa-central, de 21 anos, oriundo do Famalicão, clube pelo qual atuou nos sub-23 ao longo das últimas duas temporadas, tendo marcado 4 golos em 25 partidas na época 2020/21.Já André Rodrigues, de 23 anos, é um médio ofensivo que também pode atuar como extremo e que passou as últimas temporadas ao serviço do Felgueiras 1932, clube onde fez grande parte da sua formação, antes de a concluir no P. Ferreira.Para além destes dois reforços, o Feirense já tinha assegurado a contratação de mais cinco jogadores para a época 2021/22: Arthur, Sidney, Tiago Dias, João Paulo e Jardel.