Feirense assinala Dia da Criança com o lema "todos diferentes, todos iguais"

O Feirense aproveitou o Dia da Criança para convidar várias crianças a visitar o Estádio Marcolino Castro e equiparem-se a rigor para uma galeria fotográfica, com o objetivo de apelar à igualdade.Sob o lema "todos diferentes, todos iguais", nas imagens aparecem crianças de várias nacionalidades, raças e até portadoras de doenças. Segundo o clube, a mensagem simples, mas direta surge numa política constante de comunicação e de integração e inclusão com os habitantes de Santa Maria da Feira e com os adeptos do clube em geral.O Feirense, relembre-se, já recebeu várias distinções da Liga Portugal por iniciativas semelhantes no capítulo da responsabilidade social.