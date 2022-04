Feirense atinge as 200 vitórias no Marcolino Castro para a 2ª Liga

Com a vitória deste sábado frente ao Ac. Viseu, por 2-1, o Feirense chegou às 200 vitórias no Estádio Marcolino Castro em jogos do segundo escalão do futebol português.Naquela que é a sua casa desde 1962, os fogaceiros já realizaram 395 encontros a contar para competições equivalentes à atual 2ª Liga, tendo somado 200 triunfos (51 por cento), 106 empates (27 por cento) e 89 derrotas (23 por cento, marcando 577 golos e sofrendo 388.. A primeira vitória aconteceu na época de 1990/91, com uma vitória por 2-0 frente ao U. Leiria.No plano desportivo, o plantel de Rui Ferreira, que se mantém em quarto lugar, em igualdade pontual com o Chaves, goza este domingo de uma folga e regressa ao trabalho amanhã.