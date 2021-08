Feirense aumenta a juventude

Rui Ferreira tem tido um papel deveras importante no desenvolvimento dos jovens na equipa do Feirense, sendo responsável em nada mais do que 10 estreias de jogadores provenientes dos escalões de formação e de campeonatos semi-profissionais nos fogaceiros.





Depois de Pinto, Manu, Bruno e Kerwin Vargas, da equipa sub-23, Sidney, Teles, João Paulo e André Rodrigues fizeram parte de equipas do Campeonato de Portugal na época passada. Os defesas Cláudio Silva e João Oliveira também se estrearam profissionalmente, depois de ambos se terem destacado na Liga Revelação ao serviço de outros clubes.Tiago Dias, que tem sido utilizado a ala pelo técnico fogaceiro, está a ser um dos destaques desta vaga de juventude no Feirense. Com uma breve passagem no Milan e formado nos escalões jovens do Benfica, o atleta de 23 anos contribuiu com uma assistência para o golo de Vargas na última jornada, uma vitória na receção ao Mafra.O Feirense tem renovado o plantel com vista a um futuro a longo prazo, e parece já recolher os frutos dessa aposta.Autor: João Albuquerque