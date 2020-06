Feirense avança para os tribunais contra o fim da 2.ª Liga

Aprovadas ontem em assembleia geral da Liga as subidas e descidas na 2ª Liga, conforme a classificação que se verificava à data da suspensão da prova, o Feirense não desiste de lutar por ver o seu direito a disputar um lugar de subida dentro do campo.





A SAD do conjunto de Santa Maria da Feira emitiu um comunicado esta tarde, onde sublinha a ilegalidade da decisão da AG da Liga ontem e diz "recorrer aos meios legais ao seu alcance". Numa nota final, é ainda referido que o recurso apresentado para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol foi aceite esta terça-feira."COMUNICADO OFICIALA Assembleia Geral da Liga, reunida ontem em assembleia geral extraordinária, aprovou a ratificação da deliberação da Direção da Liga de 5 de maio de 2020 (e deliberações subsequentes), que suspendeu definitivamente a Liga Pro e estabilizou a sua classificação final.Tal como explicado na referida Assembleia Geral, a todos os associados presentes e aos órgãos sociais da Liga, a Assembleia Geral não podia ratificar os referidos atos da Direção da Liga.E não o podia ter feito, por três motivos: (i) Em primeiro lugar, porque se encontra pendente no Conselho de Justiça da FPF um recurso que tem por objeto a referida deliberação da Direção da Liga (ver nota abaixo); (ii) Em segundo lugar, porque a "suspensão definitiva" de uma competição e a estabilização da sua classificação final é competência exclusiva da Assembleia Geral da Liga e teria que ser efetuada através de alteração ao Regulamento das Competições; (iii) Em terceiro lugar, porque a ratificação não sana o vício insanável de violação de lei das deliberações que ratificou.Face às inúmeras ilegalidades verificadas em todo este processo, a CD Feirense SAD vê-se obrigada a recorrer aos meios legais ao seu alcance, para fazer valer os seus direitos, infelizmente, fora de campo!A CD Feirense SAD, os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados e desrespeitados e prometem defender os seus interesses até às últimas consequências.Santa Maria da Feira, 9 de Junho de 2020.A AdministraçãoNota: O recurso da Cova da Piedade SAD para o Conselho de Justiça da FPF entrou no dia 22 de Maio de 2020. Foi aceite no dia 25 de Maio de 2020 e ao mesmo conferido efeito suspensivo. O Conselho de Justiça da FPF julgou o acórdão da Cova da Piedade SAD no dia 3 de Junho de 2020.O recurso da CD Feirense SAD para o Conselho de Justiça da FPF (semelhante ao da Cova da Piedade SAD) entrou no dia 29 de Maio de 2020. Foi aceite no dia 9 de junho de 2020 e ao mesmo conferido efeito suspensivo, curiosamente, no dia seguinte ao da Assembleia Geral da Liga. Tomamos a devida nota!"