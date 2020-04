Feirense brinca ao dia das mentiras

Dia 1 de abril é sinónimo de brincadeiras e de tentar enganar os amigos com algumas mentiras. Nesse sentido, o Feirense publicou três vídeos onde Ricardo Benjamim, Zé Ricardo e o capitão Cris relatam episódios das respetivas carreiras.





O guarda-redes conta que começou a jogar futebol aos 8 anos, que era avançado e... goleador. Já o lateral-esquerdo brasileiro assume ter vivido uma situação insólita num único jogo: marcar um golo, um autogolo e ainda ser expulso. Já Cris recuou aos tempos em que atuou no Chipre e contou que, num jogo do campeonato, o árbitro que apareceu no estádio não era oficial, ou seja, não tinha os requisitos que a Liga deveria exigir.O desafio está lançado: quais destas histórias são verdadeiras ou falsas? As respostas podem ser dadas nas stories do instagram da SAD do emblema de Santa Maria da Feira. A verdade é apenas conhecida mais logo...